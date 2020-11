Visita del comandante regionale dei carabinieri alla compagnia di Canicattì

CANICATTI’. Ieri, 4 novembre, nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato la Compagnia dei Carabinieri di Canicattì. L’Alto Ufficiale, accompagnato dal Colonnello Vittorio Stingo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, è giunto presso la Caserma di via Tenente Di Dino, dove c’era ad attendere il Capitano Luigi Pacifico, Comandante della Compagnia di Canicattì. Quello di Canicattì è il primo Reparto dell’Arma visitato in provincia di Agrigento dal Generale Castello, che ha assunto nel settembre scorso il comando della Legione con sede a Palermo. Il Generale Castello ha incontrato i militari della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Canicattì, ai quali ha espresso i suoi sentimenti di plauso per lo spirito di abnegazione con il quale svolgono il proprio quotidiano servizio a favore della comunità. Un servizio sostanziato dai valori fondanti dell’Arma, che il Comandante della Legione “Sicilia” ha ricordato, insieme al ruolo che la Stazione Carabinieri riveste nel tessuto sociale, insostituibile punto di riferimento per i cittadini, soprattutto durante il periodo di grave difficoltà, causato dalla pandemia, che stiamo attualmente vivendo.