AGRIGENTO – Un passo avanti nella lotta alla violenza di genere, con un approccio che mette insieme prevenzione, protezione delle vittime e recupero degli autori di violenza. Sarà sottoscritto il prossimo 6 maggio alle ore 12, presso la Prefettura U.T.G. di Agrigento, il protocollo d’intesa per il contrasto al fenomeno.

L’accordo punta a rafforzare le azioni sul territorio attraverso un modello integrato e condiviso, con la creazione di una rete interistituzionale e l’attivazione di tavoli di coordinamento periodici tra tutti i soggetti coinvolti.

Al centro dell’intesa c’è la tutela delle vittime, in particolare quelle più vulnerabili, ma anche un passaggio chiave: intervenire su chi commette violenza. Il protocollo prevede infatti percorsi trattamentali specifici, con l’obiettivo di favorire una presa di coscienza delle proprie azioni e avviare un percorso di responsabilizzazione.

Un’impostazione che guarda oltre l’emergenza, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza passa anche dalla prevenzione e dal recupero, per ridurre il rischio di recidiva e costruire una risposta più efficace e duratura.

Il documento rappresenterà una cornice operativa per tutte le iniziative future, puntando sulla collaborazione tra istituzioni: Prefettura, Autorità giudiziaria, enti locali, forze dell’ordine e realtà associative.

Un lavoro di squadra necessario per affrontare un fenomeno complesso e diffuso, che richiede strumenti concreti e una strategia condivisa.

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