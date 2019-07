Incidente stradale lungo la Strada Statale 640, nei pressi dello svincolo per Porto Empedocle. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, del distaccamento di Canicattì, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, due furgoni si sono scontrati frontalmente. Nel violento impatto, avvenuto intorno alle 15,30, sono rimaste ferite due persone, un empedoclino e un ragusano.