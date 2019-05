Violenta lite: un uomo arrestato per stalking

Personale della Polizia di Stato di Sciacca, nella giornata di ieri 27 maggio 2019, è intervenuto in un complesso di edilizia pubblica per lite in famiglia.

La richiedente, molto agitata, allertava la C.O.T affinché inviasse la volante in quanto il compagno stava sfondando la porta di accesso alla palazzina nel tentativo di raggiungerla a casa.

L’uomo non appena vedeva la volante della Polizia si dava a precipitosa fuga, venendo però bloccato dagli Agenti poco più distante ed accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Sciacca.

Poiché nelle ore precedenti, l’uomo, di nazionalità tunisina, si era recato più volte nell’abitazione della donna ed in un contesto l’aveva colpita con dei pugni al volto, veniva tratto in stato di arresto per atti persecutori.

L’arrestato, essendo residente a Mazara del Vallo, veniva sottoposto agli arresti domiciliari nel suo domicilio.

Nell’udienza di convalida celebrata questa mattina presso il Tribunale di Sciacca, il Gip convalidava l’arresto ed applicava al cittadino extracomunitario la misura del divieto di dimora nel comune di Sciacca.