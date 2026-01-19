I carabinieri del Reparto Territoriale di Sciacca, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento e delle Stazioni dipendenti, lo scorso fine settimana, hanno svolto un mirato servizio di controllo del territorio a Santa Margherita di Belice, disposto nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità connessi alla movida giovanile.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati numerosi veicoli e giovani, nonché ispezionati due esercizi pubblici del centro cittadino, all’esito delle quali sono state riscontrate diverse violazioni penali e amministrative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui l’impiego di lavoratori irregolari. In uno dei locali controllati è stata inoltre accertata la somministrazione di bevande alcoliche a un minore di 15 anni, condotta per la quale è scattata la segnalazione alla Procura di Sciacca.

Per i titolari dei due esercizi e per un soggetto ritenuto responsabile dell’intrattenimento musicale, oltre a sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 30.000 euro, è stata disposta la sospensione delle rispettive attività imprenditoriali, nonché il deferimento alla Procura per le violazioni di legge riscontrate.

