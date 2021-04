Violazioni anticovid, in viale Cannatello chiuso un altro bar

Sorpreso a servire alimenti e bevande ai clienti al bancone. Tutti incuranti delle disposizioni contenute nei Dpcm, attualmente in vigore in zona “arancione”, per contrastare la diffusione del virus.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno chiuso un bar in viale Cannatello. Disposta la chiusura del locale per cinque giorni.

Multati l’esercente, e alcuni clienti, 400 euro a testa. Il giorno prima, nella stessa zona, era stato chiuso per cinque giorni anche un bar-panificio, per il mancato rispetto delle norme, con diversi clienti trovati all’interno a consumare cibo, come se nulla fosse.