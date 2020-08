Violate le norme antiCovid19, chiuso locale sulla spiaggia di San Leone

Ancora un locale chiuso, temporaneamente, lungo il viale delle Dune a San Leone, per violazione delle norme anti-Covid. A notificare il provvedimento emesso dal Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, gli agenti della Squadra Amministrativa (la Pasi) della Questura.

Il provvedimento è scaturito dall’intervento effettuato lo scorso 17 agosto all’1:20 della notte, da parte del personale della sezione Volante della Questura di Agrigento, che ha rilevato un’attività di pubblico spettacolo con la presenza, all’interno del locale, di un centinaio di persone, intrattenute con un’esibizione “live” di una Band musicale.

A causa dell’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il mancato rispetto del distanziamento sociale, nonché del mancato uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) da parte di decine di avventori del locale, sono state violate le prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico del Coronavirus.

Inoltre la polizia di Stato ha contestato la mancanza di licenza/autorizzazione di Polizia ex all’art. 68 del Tulps, e la violazione dei limiti orari stabiliti dall’ordinanza comunale per i trattenimenti musicali in ambienti all’aperto.