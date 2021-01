Violano regole anti Covid, in giro senza valido motivo: scattano 5 multe

I poliziotti del Commissariato di Licata hanno multato 5 giovani, sorpresi per le vie del centro, senza che avessero un valido motivo. Tutti quanti non hanno saputo motivare la loro presenza per strada, e a loro carico sono scattate le multe da 400 euro “a testa”, per violazione del Dpcm.

I controlli da parte delle forze dell’ordine vanno avanti. In questi giorni di zona “Rossa”, c’è tanta gente in giro. Di fatto tutti dovrebbero restare a casa, salvo che per motivi di salute, lavoro o estrema necessità.