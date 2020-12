Violano coprifuoco per il Covid, e cocaina in tasca: uno denunciato ed entrambi multati

La polizia di Stato in questi giorni, in ossequio alle disposizioni del questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, ha potenziato i servizi di controllo del territorio svolti, anche per la verifica del rispetto delle norme anti Covid.

In un orario notturno, la Volante del Commissariato di Canicattì ha sottoposto a controllo due trentenni provenienti da un altro centro della zona.

Gli agenti insospettiti dal comportamento e dalle giustificazioni fornite dai giovani, hanno sottoposto gli stessi ad una più attenta verifica. Ciò ha permesso il rinvenimento, addosso ad uno dei due, di 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La droga è stata sequestrata ed il giovane denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio.

Ai due soggetti, inoltre, poiché provenienti da un altro territorio comunale, senza giustificato motivo, sono state elevate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme anti Covid 19, 400 euro “a testa”, nonché altre sanzioni per violazioni del Codice della strada, riscontrate al momento del controllo.