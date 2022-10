Viola misura per violenza sessuale: arrestato e portato in carcere

Ha violato la misura cautelare, alla quale era stato sottoposto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata. I carabinieri della Tenenza di Favara, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno arrestato, e portato in carcere, un settantaduenne favarese.

A denunciare l’ex marito, nel gennaio del 2018, era stata la moglie, una casalinga di Favara sessantasettenne. L’uomo era stato sottoposto a misura cautelare, ma l’ha violata.

E sono stati i militari dell’Arma ad accertare, appunto, queste violazioni. Arrivato l’ordine di carcerazione, i carabinieri hanno rintracciato il settantaduenne e, dopo avergli notificato il provvedimento, lo hanno accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada “Petrusa”.