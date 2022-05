Viola il foglio di via obbligatorio dopo “truffa dello specchietto”: denunciato

Nel territorio della città dei Templi non avrebbe potuto rimettere piede per tre anni, dopo essere stato raggiunto da un Foglio di via obbligatorio, emesso dal questore Rosa Maria Iraci, perché responsabile di più “truffe dello specchietto”. Un trentenne di Castrofilippo, forse credendo di non essere scoperto, è stato visto aggirarsi in una zona periferica di Agrigento, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Gli agenti lo hanno riconosciuto, fermato e controllato. A carico del giovane è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica, per inottemperanza alla misura di prevenzione.

L’individuo, quando è stato notato dalle Volanti, era in procinto di colpire, forse per mettere a segno un’altra truffa delle sue. Vistosi scoperto, ha provato ad allontanarsi velocemente, ma non ha avuto nemmeno il tempo. E’ stato bloccato, portato in caserma, e denunciato.