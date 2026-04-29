Un 45enne agrigentino è stato picchiato, senza un apparente motivo, all’interno di un’attività commerciale nel quartiere di Villaseta. L’episodio è avvenuto l’altro giorno. L’aggressore si sarebbe avvicinato alla vittima e all’improvviso la situazione sarebbe degenerata. Ha colpito l’uomo con schiaffi e pugni per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Il 45enne è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dove i medici gli hanno riscontrato un lieve trauma cranico giudicandolo guaribile in pochi giorni. Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire al responsabile. Per l’eventuale procedibilità del reato di lesioni personali, trattandosi di ferite non gravi, sarà necessaria la querela da parte della persona offesa.

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