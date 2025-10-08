Villaseta sotto controllo: raffica di verifiche dopo l’auto in fiamme dell’ex assessore

AGRIGENTO – Controlli straordinari a Villaseta dopo l’auto in fiamme dell’ex assessore: una denuncia per guida in stato di ebbrezza

Si intensificano i controlli nella frazione di Villaseta, teatro nei giorni scorsi dell’incendio che ha distrutto la BMW dell’ex assessore comunale Costantino Ciulla. L’episodio, che ha destato forte preoccupazione in città, ha spinto le forze dell’ordine a rafforzare la presenza sul territorio con un servizio straordinario di sicurezza e prevenzione.

Nel corso delle ultime ore, i Carabinieri hanno eseguito un articolato dispositivo di controllo che ha coinvolto 101 persone e 70 veicoli, con il supporto dei militari della Tenenza di Favara, delle Stazioni di Agrigento, Villaseta, Porto Empedocle e Montaperto, della Sezione Operativa della Compagnia e del Nucleo Cinofili di Palermo, insieme alla Sezione Volanti della Questura.

Durante le verifiche sono state elevate 9 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 1.594,66 euro, con il ritiro di due carte di circolazione e una patente, la sospensione di un veicolo dalla circolazione e il sequestro di un altro ai fini della confisca.

Un automobilista è stato inoltre denunciato per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro immediato della patente.

L’operazione – disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento – rientra nel piano di prevenzione e controllo del territorio avviato in seguito agli ultimi episodi avvenuti nella zona. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini e contrastare ogni forma di illegalità, con un’azione sinergica che coinvolge tutte le forze di polizia operanti nell’area.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp