Una bottiglia con del liquido infiammabile e due proiettili sono stati rinvenuti davanti a un cantiere edile a Villaseta. Si tratta del terzo episodio intimidatorio ai danni di imprenditori che si registra negli ultimi sei mesi nel quartiere periferico di Agrigento dove si stanno ultimando diversi lavori di recupero e riqualificazione. Qualcuno ha agito di notte e ha lasciato l’inquietante messaggio proprio davanti il cantiere.

A fare la scoperta è stato uno degli operai della ditta che ha lanciato l’allarme. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Agrigento. bottiglia e cartucce sono state sequestrate.

La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e gli investigatori dell’Arma hanno avviato le indagini. Nel novembre scorso un analogo episodio era avvenuto in un cantiere in via Caduti di Marzabotto. Lo scorso 1 aprile, invece, una bottiglia con del liquido infiammabile e una cartuccia erano state rinvenute davanti a Villa Betania, l’ex casa di riposo interessata da lavori di ristrutturazione.

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