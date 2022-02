Villaggio Mosè, il consigliere Piparo rattoppa l’asfalto a proprie spese

E’ ormai diventato un punto di riferimento per il quartiere del villaggio Mosè di Agrigento: in tanti si rivolgono al consigliere comunale di Fratelli d’Italia , Gerlando Piparo, segnalando i problemi della zona commerciale. Tra le difficoltà segnalate c’è quella delle tante buche presenti sul manto stradale. Questa mattina, 26 febbraio, Piparo, dopo aver presentato richiesta, ha deciso di intervenire facendo sistemare a proprie spese qualche buca all’ingresso del villaggio Mosè, nei pressi della chiesa Santa Rosa. “Nei giorni scorsi- dice il consigliere comunale- ho visto cadere a terra una bambino in sella alla sua bicicletta a causa di una grossa buca. Da lì ho deciso di attivarmi per cercare di alleviare i disagi”. L’ormai serio problema riguarda un gran numero di strade e c’è il rischio di transitare rischiando di danneggiare pneumatici e cerchi dell’auto o , peggio ancora, azzardando frenate o sterzate improvvise che possono compromettere la sicurezza degli automobilisti, dei ciclisti o dei pedoni.