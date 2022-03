Villaggio Mosè: dopo anni di rifanno le strisce pedonali sul viale Sciascia

Chi attraversa in queste ultime ore viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè di Agrigento, non ha potuto non notare la segnaletica orizzontale che si sta realizzando. Il bianco marcato delle strisce di fine carreggiata e degli attraversamenti pedonali risalta. Dopo anni si interviene in quel tratto molto frequentato: una operazione indispensabile a garantire la sicurezza a coloro che la impegnano con il proprio veicolo e ai numerosi pedoni. Sul posto, a visionare la realizzazione delle opere, il consigliere comunale , Gerlando Piparo. A metà marzo si sono conclusi i lavori del Genio Civile di Agrigento di scarificazione e pavimentazione stradale del tratto comunale della Statale 115 , appunto il “Viale Leonardo Sciascia” al Villaggio Mosè, dall’incrocio con via La Loggia all’incrocio con via dei Fiumi. Le opere adesso si stanno rifinendo con la segnaletica orizzontale, che completerà i lavori di manutenzione. Lavori di manutenzione che arrivano grazie alla manifestazione ciclistica, il Giro di Sicilia, che il prossimo 14 aprile attraverserà l’agrigentino.