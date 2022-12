Villaggi, trenini e atmosfera per grandi e piccini: proseguono gli appuntamenti natalizi in città

Trascorso il secondo fine settimana natalizio in città nell’ambito della rassegna “DestinazioneAgrigento- Natale 2022”. Gli eventi in programma sono stati partecipati e apprezzati, come testimoniato dall’affluenza di residenti e visitatori. Con entusiasmo è stata accolta a San Leone, domenica mattina, l’iniziativa di sport e solidarietà dei “Vespa Club” di Agrigento e Porto Empedocle al porticciolo turistico “Cesco Tedesco”.

Successo anche al Villaggio di Babbo Natale allestito nella Villa Bonfiglio al Viale della Vittoria, nella Casa di Babbo Natale al Palacongressi e in diverse zone della città, dove si sono esibiti artisti di strada e musicisti

che offrono il proprio contributo di intrattenimento per animare strade e piazze

in prossimità del Natale.

E , poi , ancora il Trenino di Babbo Natale, che fino al 24 dicembre accoglie festante tanti passeggeri in tour tra diverse tappe.

Questa sera, 19 dicembre, il concerto dei “Ventunovu” nella chiesa San Pio X al Villaggio Peruzzo. Debutta domani, 20 dicembre, al teatro “Pirandello”, alle ore 20:30, il celebre spettacolo “Pasolini/Pound. Odi Et Amo”.

E si prosegue mercoledì 21 dicembre con lo spettacolo “Rifulgenti Stelle”, a cura del “Duo Terra Natia”, con canti e pastorali che raccontano e rievocano la notte di Natale in

una Sicilia antica.

Il calendario completo delle attività è consultabile nelle pagine Facebook e Instagram “Destinazione Agrigento” e nella app “Agrigento”, disponibile su Play Store ed Apple Store. La rassegna è organizzata dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Fondazione Teatro Luigi Pirandello,

con il Distretto Turistico Valle dei Templi,

l’Ente Parco della Valle dei Templi, e il sostegno del Ministero del Turismo e dell’Assessorato Regionale al Turismo, sport e spettacolo.