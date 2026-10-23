Villafranca Sicula, 100mila euro per la rigenerazione urbana: finanziamento dalla Regione

Le risorse arrivano con l’ultima variazione di bilancio. Il vicesindaco Salvatore Buscemi, l’assessore Giuseppina Cilluffo e i consiglieri Antonio Scarpinato e Renato D’Angelo ringraziano i deputati Decio Terrana e Marchetta per il sostegno.

Un finanziamento di 100mila euro per interventi di rigenerazione urbana a Villafranca Sicula. Le risorse, previste nell’ultima variazione di bilancio regionale, saranno destinate al miglioramento e alla valorizzazione degli spazi urbani del comune agrigentino.

A darne notizia sono il vicesindaco e coordinatore provinciale dell’Udc Salvatore Buscemi, l’assessore Giuseppina Cilluffo e i consiglieri comunali Antonio Scarpinato e Renato D’Angelo, che sottolineano il lavoro svolto in sinergia con i rappresentanti regionali del partito.

«Questo contributo di 100mila euro rappresenta un segnale forte di attenzione verso la nostra comunità e verso il miglioramento degli spazi urbani – dichiara Buscemi –. Il nostro impegno quotidiano per Villafranca Sicula si traduce in fatti e risorse concrete che servono a valorizzare il paese e a migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Gli amministratori evidenziano in particolare il ruolo dell’onorevole Decio Terrana, il cui intervento, secondo quanto riferito, è stato determinante per ottenere lo stanziamento, e ringraziano anche l’onorevole Marchetta per l’attenzione riservata al territorio.

«La vicinanza dei nostri rappresentanti regionali alle comunità locali è un punto di riferimento importante per chi amministra. Ringraziamo Decio Terrana e Marchetta per il sostegno e per l’attenzione dimostrata alle esigenze dei Comuni», dichiarano Buscemi, Cilluffo, Scarpinato e D’Angelo.

Il finanziamento consentirà al Comune di programmare interventi di riqualificazione urbana. Restano da definire nel dettaglio le opere che saranno realizzate attraverso le risorse stanziate.

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