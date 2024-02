Villa Igiea, indirizzo palermitano Rocco Forte Hotels, dal 29 febbraio accoglie gli ospiti e i cultori dell’art de vivre siciliani con numerose novità pensate per la stagione 2024.

BRUNCH & LAB | Il brunch della domenica al Ristorante Florio, disponibile dal 10 Marzo al 12 Maggio, si arricchisce con tre appuntamenti inediti.

I “Brunch & Lab” sono laboratori esperienziali in cui cimentarsi nella scoperta e nella pratica di alcune tra le più raffinate espressioni dell’artigianato locale, guidati da realtà d’eccellenza:

10 Marzo – Arte del Ricamo Siciliano con Manima World;

– Arte del Ricamo Siciliano con Manima World; 14 Aprile – Ceramica con Nicolò Giuliano;

– Ceramica con Nicolò Giuliano; 5 Maggio – Cartapesta con le donne di Paola Barbasso.

Tre viaggi sensoriali unici dove la bellezza e la maestria artigianale si fondono armoniosamente.

Ai workshop segue il momento più atteso dai gourmand con il menù creato da Fulvio Pierangelini per omaggiare i piatti della cucina italiana dei giorni di festa.

PASQUA | Gli ospiti gioiello Liberty di Palermo, potranno immergersi nelle Pasqua Siciliana con un programma che parte il giovedì santo con la scoperta dei più suggestivi luoghi di culto palermitani, continua con caccia al tesoro nel giardino per i piccoli, escursione in un caratteristico villaggio medievale dove gli abitanti si esibiscono in una sfilata in costumi raffiguranti il trionfo del bene, e finisce in bellezza con i sontuosi pranzi vista mare di Pasqua e Pasquetta.

ARTE CONTEMPORANEA | Due le mostre fotografiche in programma, che offrono l’opportunità di scoprire una Palermo inedita, attraverso la lente del contemporaneo:

Dal 14 Marzo | Gli scatti dell’artista palermitana Maria Lannino catturano, nel loro contrasto, l’essenza dei luoghi della sua città.

| Gli scatti dell’artista palermitana catturano, nel loro contrasto, l’essenza dei luoghi della sua città. Dal 4 Maggio | La mostra “Nonostante Ballarò” di Francesco Bellina e Antonio Marras racconta, senza retorica, la vita del quartiere Ballarò, unendo i canoni del fashion e quelli del racconto fotogiornalistico. Una selezione di opere sarà accolta e visitabile presso Villa Igiea, dove lo stilista sardo sarà protagonista di una serata benefica dedicata alla raccolta fondi per il quartiere.

BARTENDER INTERNAZIONALI & MIXOLOGY | L’Igiea Terrazza Bar si conferma un tempio per i cultori della mixology, invitati ad una serie di appuntamenti esclusivi in cui il Maestro Salvatore Calabrese, ideatore della carta dell’iconico bar, duetterà, tra drink list inedite e classici rielaborati per l’occasione, con:

Yasutaka Nakamori del Bar Doras di Tokyo giovedì 28 marzo;

di Tokyo giovedì 28 marzo; Patrick Pistolesi, del Drink Kong di Roma, martedì 17 giugno.

EXPERIENCE SU MISURA| Diverse le esperienze esclusive proposte dal concierge, per arricchire l’album dei ricordi. I cultori della musica potranno farsi rapire dall’acustica del Teatro Massimo accompagnandola a una cena in hotel prima o dopo aver assistito ad uno spettacolo nel teatro che si attesta primo in Italia e terzo in Europa. Per i suoi appassionati, novità 2024, l’opportunità di scoprire Palermo dalla prospettiva del mare, prendendo il largo direttamente dal pontile dell’albergo, su un’imbarcazione leggendaria.