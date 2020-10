Villa e Gambino stendono il Casteltermini, Akragas in testa

Casteltermini 0

Akragas 2

Marcatori: pt. 17’ Villa, st. 51’ Gambino

C asteltermini: Priolo, Cosentino, Di Benedetto (1’ st. Billet), Couty, Antinoro, Ziao, Silla, Candela (30’ st. Agnello), Mallow, Piazza, Bamba (19’ st. Vaccaro). A disp.: Genuardi, Marchese, Imran, Ter- mini, Magno, Orlando. All. La Bianca. Akragas Anastasi (17’ st. Compagno), Punzi, Mannina (22’ st. Cerra), Ruggeri (38’ st. Arnone), Cipolla (15’ pt. Ferran- te), Licata, Biondo, Incatasciato, Gambi- no, D’Amico (17’ La Rocca), Villa. A disp.: La Spina, Acsante, Coglitore, Sicurella. All. Di Gaetano

Arbitro Bonasera di Enna