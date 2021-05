Villa del Sole, il sindaco: chiudo per migliorarla

“Chiudo per metterla in sicurezza e migliorarla”. Il sindaco di Agrigento impegnato nel recupero della Villa del Sole. Il parco nel cuore della città a cui gli agrigentini sono legati da ricordi d’infanzia è stato chiuso al pubblico. Cancelli sbarrati e divieto di accesso. Il motivo è presto spiegato: “L’area – dice Francesco Miccichè – versa in condizioni di abbandono tanto significative che è necessario inibirne l’accesso finché non si provvederà all’eliminazione dei rischi”.

Per questo il primo cittadino ha disposto con urgenza l’ordinanza che pone il divieto di accesso al giardino di via Europa. “A seguito di sopralluoghi – dice il provvedimento – si è constatato che le molteplici radici superficiali degli alberi di ficus e pino hanno progressivamente reso la pavimentazione sempre più sconnessa con potenziali danni agli utenti che frequentano la villa nonché al personale dipendente addetto alla gestione e manutenzione della villa”. Un peccato che tutto ciò avvenga in un momento di bella stagione e quando i cittadini cominciano a riassaporare il gusto della libertà, con il desiderio di vivere gli spazi all’aria aperta dopo un inverno fatto di restrizioni anticovid. Ma la chiusura assicura il primo cittadino è solo provvisoria. “Chi mi conosce stia tranquillo – dice Miccichè – voglio restituire questo parco alla città in sicurezza. Ho in mente di intercettare un finanziamento pubblico per migliorare la struttura comunale, renderla più sicura per le famiglie e recuperare persino gli edifici che si trovano al suo interno”. I dettagli del progetto saranno illustrati nei prossimi giorni. A preoccupare maggiormente il primo cittadino in questo momento è la sicurezza. La struttura era stata riaperta nel 2016 dopo quasi vent’anni, ristrutturata parzialmente con l’idea di renderla un un vero e proprio “Centro Sportivo”. Oggi la Villa non è indicata nemmeno sulle mappe di Google. Chi arriva in città non può però fare a meno di notare i cancelli chiusi. Il polmone verde si trova in una posizione centralissima. Visibile dal Viale della Vittoria e da buona parte del centro. In questi mesi la villa era stata resa fruibile solo parzialmente. Erano state transennate le aree ritenute pericolose. “Purtroppo però – aggiunge il sindaco – abbiamo visto bambini andare oltre le transenne. Non possiamo permetterci che qualcuno si faccia male. Dobbiamo intervenire, intanto non possiamo far altro che chiudere”. Una notizia che ha colto di sorpresa perfino l’assessore al verde pubblico Giovanni Vaccaro che ha appreso della chiusura dagli organi di stampa. Nei primi sei mesi del suo insediamento questa amministrazione si è mostrata sensibile al verde pubblico. Nel mese scorso sono stati ripristinati i giochi per bambini di Villa Bonfiglio; dove sono state collocate anche delle video-camere di nuova generazione per sorveglieranno h24 l’area.

“Era un impegno che avevamo preso in campagna elettorale, ricorda il sindaco Miccichè insieme all’assessore Vaccaro. In meno di sei mesi questa area giochi è tornata ad essere fruibile, sono dei piccoli segnali che danno concretezza alla nostra comunità.”