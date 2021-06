Vigili del fuoco, potenziato il parco automezzi

Potenziato il parco automezzi di soccorso dei Vigili del fuoco di Lampedusa. E” giunta al distaccamento isolano un autobotte di 25 mila litri per potenziare il dispositivo aeroportuale, che affianca un autobotte di grandi capacità, ma minore efficienza di pompaggio, già presente, per i servizi di soccorso tecnico antincendio nell’isola.

Inoltre, in sostituzione dell’automezzo soccorso aeroportuale in manutenzione, e’ stata affidata al distaccamento un’autoscala, per interventi su velivoli di grande capacita’, utilizzabile anche per emergenze sull’isola.

E’ prossimo l’acquisto per il distaccamento di in automezzo con dotazioni Nbcr. Continua quindi, l’attenzione del dipartimento dei Vvf attraverso il Comando di Agrigento verso le problematiche del soccorso dell’isola.