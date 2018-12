Vigili del Fuoco e Marina hanno celebrato Santa Barbara

Giorno 4 dicembre il personale del Comando Provinciale di Agrigento dei vigili del Fuoco di Agrigento insieme ai militari della Marina hanno celebrato la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

La festa, come negli anni precedenti, si è articolata in due momenti. Il primo presso la sede Centrale del Comando è iniziato con la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro sulle lapidi poste a ricordo dei caduti in servizio. Successivamente il Comandante Michele Burgio ha consegnato i diplomi di lodevole servizio al personale collocato a riposo nel corso del 2018 e ai Vigili che hanno raggiunto i quindici anni di servizio. La cerimonia in onore della Santa Patrona è proseguita, congiuntamente al personale della Capitaneria di Porto e della Marina Militare, presso la chiesa Madre di Porto Empedocle dove è stata celebrata la Santa Messa in onore della Santa.

Massiccia è stata le partecipazione dei rappresentanti provinciali dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco con le rispettive famiglie.