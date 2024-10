I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, ieri pomeriggio, hanno recuperato e salvato un cane setter che era caduto in un dirupo di circa 10 metri nelle campagne di Alessandria della Rocca, in una zona collinare impervia. I vigili del fuoco con l’utilizzo di tecniche del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) si sono calati riuscendo a portare in salvo l’animale che era rimasto all’interno di una cavità già da lunedì scorso. Fortunatamente il cane sta bene.

