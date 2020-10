Ecco Fifa 2021: Messi il top; Ciro Immobile primo italiano

Serve scorrere la lista un po’ piu’ verso il basso per trovare i primi italiani in classifica e si tratta dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, per lui posizione numero 30 con una valutazione che arriva a 87 e del difensore della Juventus Giorgio Chiellini, che con la stessa media punti si piazza 47esimo. Non sono molti i calciatori di nazionalita’ italiana inclusi nella top 100 del noto videogame, la breve lista va avanti con Marco Verratti in posizione numero 52 (valutazione 86), che pero’ milita tra le file dei francesi del Paris St. Germain; Gianluigi Donnarumma al 71 esimo posto con una valutazione di 85, cosi’ come Lorenzo Insigne (posizione numero 80) e Leonardo Bonucci (posizione numero 90). FIFA 21 sara’ disponibile per PS4, Xbox One e PC a partire dal 9 ottobre.