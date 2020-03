VIDEO\ #ioresto a casa e… mi alleno con Sabina – 2

Secondo appuntamento di Io resto in forma.

In un momento in cui dobbiamo stare a casa, è d’obbligo inventarsi qualcosa per trascorre la giornata al meglio, facendo anche cose nuove e interessanti. In quest’ottica abbiamo pensato che il suggerimento di una personal trainer come Sabina Flora potesse aiutarci a vivere al meglio queste giornate domestiche, facendoci svolgere anche quell’attività fisica che lo stare a casa potrebbe non includere. Collegandovi sul nostro sito a qualsiasi ora della giornata potremo seguire ogni giorno dei brevi corsi su come rimanere in forma con pochi minuti di attenzione e di attività casalinga. GUARDA IL VIDEO