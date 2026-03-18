“Vicini di casa” scuote il Pirandello: tra risate e verità che mettono a nudo le coppie

Certe serate a teatro non si limitano a intrattenere: ti costringono a guardarti dentro, tra una risata e un silenzio che pesa più di mille parole. È quello che accade con “Vicini di casa”, lo spettacolo che approda al Teatro Pirandello di Agrigento sabato 21 marzo alle 21 e domenica 22 marzo alle 17.30.

Diretto da Antonio Zavatteri e tratto dalla commedia Sentimental di Cesc Gay, con adattamento di Pino Tierno, lo spettacolo porta in scena una storia che graffia sotto la superficie della normalità, mettendo a nudo desideri, frustrazioni e ipocrisie delle relazioni contemporanee.

Sul palco un quartetto affiatato: Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta. Quattro interpreti capaci di muoversi con naturalezza tra ironia e profondità, costruendo una dinamica scenica che coinvolge e spiazza.

La trama parte da una situazione apparentemente ordinaria. Anna e Giulio sono una coppia di lunga data, sospesa tra affetto e abitudine. Una vita stabile, forse troppo. Lui ha rinunciato ai sogni, lei alle aspettative. Un equilibrio fragile, ma rassicurante.

Poi arrivano i vicini. Laura e Toni. Diversi, liberi, provocatori. E soprattutto senza filtri. Da quel momento, un semplice aperitivo diventa il detonatore di un confronto sempre più diretto, fino a scivolare nel territorio più delicato: la sessualità, i desideri inespressi, le verità mai dette.

Tra battute pungenti e momenti di disarmante sincerità, lo spettacolo riesce a fare ciò che il buon teatro dovrebbe sempre fare: divertire e, allo stesso tempo, mettere in discussione.

Non è solo una commedia brillante. È uno specchio. E la domanda che lascia sospesa, quasi scomoda, è una sola:

quanto siamo davvero felici nella nostra vita di coppia?

Lo spettacolo, forte del successo già ottenuto nelle precedenti stagioni, si inserisce nel cartellone della direzione artistica di Roberta Torre, confermando la linea del Pirandello: proporre titoli capaci di parlare al presente, senza rinunciare alla qualità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il botteghino al numero 0922 590 220 o consultare il sito della Fondazione Teatro Pirandello.

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