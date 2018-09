Vicenda guida turistica, Firetto : chiederò una riscrittura del testo sulla Sicilia

“Chiederò alla prestigiosa casa editrice Feltrinelli di proporre a Ros Belford una riscrittura della guida sulla Sicilia più rispettosa della genuina e generosa gente di Agrigento e di Sicilia, che non merita di certo di esser qualificata in questo modo. Soprattutto non lo meritano i tanti lavoratori che onestamente e tra tante difficoltà si guadagnano da vivere. Tutti possono impegnarsi a fare meglio e di più per rendere più bella e accogliente Agrigento, ma la città non corrisponde per niente a come viene descritta. Da noi l’ospitalità è sacra da 2600 anni, dai tempi del munifico Gellia, e non sarà una singola esperienza a compromettere la reputazione degli agrigentini. Siamo pronti ad ospitare

Belford per dimostrargli quanto si sbaglia”. Così il sindaco Lillo Firetto in merito alla vicenda della guida turistica della Sicilia pubblicata da Feltrinelli denigratoria della città.