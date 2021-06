Viaggio tra musica e poesia “Senza Limite”

La serata che si terrà alla Valle il giorno 25 di agosto e che verrà proposta anche in altre località della Sicilia a Naro Selinunte Siracusa Partanna è squisitamente teatrale e vedrà come interprete la straordinaria presenza dell”attore Vincenzo Bocciarelli insieme alla poliedrica artista.,musicista scrittrice e compositrice Serenella Bianchini creatrice

dell ‘Opera “Senza limite”.

L’ attore è conosciuto al grande pubblico per la sua duplice attività trentennale sia a teatro che nel cinema,

infatti è considerato diretto prosecutore di Giorgio Albertazzi e ha studiato al Piccolo Teatro di Milano con il grande Giorgio Strehler. Insieme al bravissimo attore V. Bocciarelli si esibirà l’orchestra da camera della scuola di musica Notevoli Note di Agrigento, dal maestro Paolo Padalino,che accompagnerà il mezzo soprano Diana Vassallo e il baritono Crthistian Chiapperini.

La serata ha importanza di valenza Nazionale per la collaborazione che l attore ha con una importante casa cinematografica la MovieOn fortemente interessata al progetto che porta in scena ‘Senza limite” con la proposta di realizzare un film che vedrà come interprete la nostra magnifica Sicilia e le sue bellezze storiche e culturali.