Anas ha programmato l’avvio dei lavori di manutenzione sul viadotto Re di Porto Empedocle a poche settimane dall’inizio della stagione estiva. “La scelta di Anas di avviare i lavori sul viadotto Re di Porto Empedocle a inizio estate è priva di logica e di visione strategica per il territorio – afferma la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina -. Parliamo dell’unico asse viario, la Statale 115, che collega efficacemente la fascia sud-occidentale della Sicilia: prevederne l’interruzione proprio all’avvio della stagione turistica e durante le celebrazioni di Agrigento Capitale Italiana della Cultura significherebbe infliggere un colpo ingiustificato alla mobilità e allo sviluppo del territorio”.

“Per non parlare della questione sicurezza – continua la deputata – durante il periodo di maggiore afflusso e della realizzazione delle opere urgenti previste per il contrasto alla siccità che subirebbero inevitabili ritardi a causa della ridotta possibilità di circolazione”. Ida Carmina questa mattina ha avuto un colloquio con il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, per rappresentare la ferma contrarietà del territorio, cittadini e imprese, in merito ai tempi di chiusura del Viadotto Re. “Ho sollecitato il Prefetto di Agrigento e ricevuto rassicurazioni sul rinvio dei lavori al termine sul viadotto sul Torrente Re al termine della stagione turistica. Pertanto – conclude Carmina – la circolazione non subirà interruzioni dal 2 maggio e per tutta l’estate”.

