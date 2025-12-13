Anas ha deciso di consentire l’accesso a senso alternato, mediante l’installazione di un semaforo, sul Viadotto Re sulla Statale 115, all’altezza di Ciuccafa, a Porto Empedocle, interessato da lavori di messa in sicurezza. Tale misura eviterà agli automobilisti diretti verso Sciacca di attraversare il centro empedoclino, riducendo i disagi finora subiti da residenti e utenti della strada. Il viadotto è stato chiuso per lavori di manutenzione straordinaria a partire dal 13 ottobre scorso e la chiusura doveva terminare entro fine novembre 2025, poi prorogata.

Una scelta quella di collocare i semafori che è stata condivisa dopo la segnalazione da parte della deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina. «Dopo le mie interlocuzioni con il direttore regionale di Anas Montesano — dichiara Carmina — posso annunciare che a brevissimo, addirittura tra pochi giorni, per gli automobilisti finiranno le peripezie per viaggiare in direzione Sciacca. La mia proposta è stata valutata positivamente da Anas e si attende ora il riscontro finale della Prefettura di Agrigento». L’intervento nella sostanza consentirà di evitare l’attraversamento del centro abitato di Porto Empedocle, abbattendo i tempi di percorrenza di almeno 30 minuti rispetto all’attuale deviazione e riducendo sensibilmente la pericolosità della situazione.

«Si tratta di un primo passo avanti rispetto ai gravi disagi della viabilità agrigentina — prosegue la deputata — da troppo tempo caratterizzata da interruzioni, chiusure e lavori su viadotti, ponti e strade statali, con tempi e risultati inaccettabili. È l’ennesima dimostrazione di un’Italia a più velocità». Ai primi di gennaio, sarà realizzato un tavolo tecnico in Prefettura per fare il punto complessivo sulla viabilità della provincia di Agrigento, che presenta ancora criticità notevolissime e necessita di soluzioni concrete e​ tempestive.

