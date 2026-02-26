Annuncia con una chiamata al 112 di volersi togliere la vita, gettandosi dal viadotto Morandi. La telefonata viene smistata ai poliziotti in servizio alla sezione Volanti della Questura di Agrigento. Gli agenti in maniera “fulminea”, e con loro la dirigente delle Volanti Francesca Roberto, giunti sul posto con un gesto rapido e deciso sono riusciti a salvarlo. Si tratta di un giovane agrigentino, tranquillizzato e affidato alle cure del personale sanitario del 118. Con un’ambulanza è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per accertamenti e assistenza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp