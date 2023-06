Viadotto Morandi, interrogazione dei deputati di De Luca all’Ars: “Quali soluzioni?”

Il deputato regionale del movimento di Cateno De Luca, Ismaele La Vardera, ha presentato, a nome, e con firma, dei deputati dei gruppi “Sud chiama nord” e “Sicilia vera”, una interrogazione urgente al governo regionale sulla perdurante chiusura al transito integrale del viadotto Morandi, conosciuto anche come Akragas, ad Agrigento e sulle soluzioni che si intendono adottare a rimedio. L’interrogazione è stata “incalzata” dal responsabile regionale del Codacons, Giuseppe Di Rosa che afferma: “Stigmatizziamo il silenzio delle istituzioni agrigentine sul completamento dei lavori di messa in sicurezza e sulla mancata riapertura dell’importante opera. Il governo regionale è giusto che dia delle risposte. Il mio obiettivo è il bene di Agrigento e dei suoi cittadini, per questo motivo vigilerò sempre sul territorio”. Dopo il viadotto Maddalusa, anche il ponte Akragas di Agrigento, dunque, finisce all’attenzione degli 8 deputati regionali. Il 29 giugno 2021 il ponte Morandi venne riaperto a metà, la carreggiata sinistra, con doppio senso di circolazione, dopo quattro anni di chiusura per problemi strutturali. Sull’altra carreggiata sono state avviate opere per gli impalcati per un investimento di 32 milioni che dovrebbero riportare alla completa riapertura del ponte.