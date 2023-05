Viadotto Maddalusa chiuso: la vicenda approda all’Ars.

Lavori mai cominciati e traffico in difficoltà: il viadotto Maddalusa è in condizioni di abbandono. La struttura di contrada Caos, lungo la statale 640, chiuso da diverso tempo e non si sa , ancora, per quanto. La vicenda approda all’Ars tramite una interrogazione del deputati Ismaele La Vardera, Cateno De Luca, Ludovico Balsamo, Salvatore Geraci, Alessandro Leo, Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto e Davide Vasta. Chiedono interventi urgenti per il ripristino della viabilità. Il viadotto serve l’utenza stradale che proviene dal porto di Porto Empedocle e che si dirige verso Gela sulla statale 115. “Ormai da anni, a causa di severe situazioni di ammaloramento- si legge nell’interrogazione- è interdetto al traffico per ragioni di sicurezza, in attesa che venissero eseguiti i lavori di ripristino. Nell’aprile del 2022 veniva approvato dal Genio civile il progetto esecutivo dei lavori strutturali da eseguire sul viadotto presentato dall’Anas e finalizzato alla messa in sicurezza dell’infrastruttura attraverso una serie coordinata di interventi di consolidamento, tra i quali la realizzazione di una gabbia di pilastri attorno ai vecchi piloni, che verrebbero demoliti. I lavori di consolidamento e ripristino del viadotto Maddalusa non sono mai iniziati poiché l’impresa che si era aggiudicata l’appalto dei lavori, lo scorso anno, avrebbe fatto sapere ad Anas di non essere in grado di onorare l’impegno preso a causa dell’aumento del costo dei materiali. La mancata realizzazione dei lavori di ammodernamento causa notevoli disagi agli automobilisti che devono percorrere strade alternative più lunghe e scomode, oltre a tutte le ricadute negative per l’economia locale;a seguito della chiusura al traffico del viadotto Maddalusa in contrada Caos non si devono trascurare tutte le ricadute negative per l’economia locale in quanto la fruizione di tale asse viario non riguarda soltanto i residenti ma anche il consistente flusso turistico, specie durante la stagione estiva; e proprio in contrada Caos si trova anche la casa-museo del premio nobel Luigi Pirandello, nella quale ogni anno arrivano centinaia di visitatori”. I deputati chiedono che “vengano accertate le reali cause della mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione del viadotto Maddalusa e quali iniziative di competenza intendano adottare affinchè vengano intrapresi e portati a compimento quanto prima i lavori di ammodernamento del viadotto Maddalusa lungo la S.S. 640 e garantire il ripristino del traffico veicolare in condizioni di sicurezza, a sostegno della comunità locale gravemente penalizzata dall’interruzione di questa infrastruttura viaria”. Il deputato La Vardera tuona: “ È inconcepibile che la provincia che ospiterà la prossima capitale della Cultura abbia le infrastrutture ridotte ad un colabrodo. Questo viadotto è fondamentale per i cittadini che giornalmente si spostano verso Gela. I lavori, risultano essere fermi da anni ormai e gli unici a pagarne le conseguenze è sempre e solo la cittadinanza”.