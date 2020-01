Viadotto Imera pronto entro aprile e riavvio cantieri sulla Agrigento-Caltanissetta e sulla Palermo-Agrigento

Un impegno dell’Anas per il riavvio dei cantieri aperti, come quelli sull’Agrigento-Caltanissetta e sulla Palermo-Agrigento. Lo ha ribadito durante l’audizione in Commissione Ambiente Ars, il responsabile della struttura territoriale Anas Sicilia Valerio Mele. Presenti anche il vice ministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri e l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone.

Per quanto riguarda il raddoppio della statale 640, la “Strada degli Scrittori’, di collegamento tra Agrigento e Caltanissetta e l’autostrada A19 Palermo-Catania, dopo le difficoltà finanziarie della Cmc di Ravenna, sembrano superate.

Un’altra quasi certezza sono i lavori sul viadotto Imera, sull’A19 Palermo-Catania, che saranno completati entro la fine del mese di aprile, e l’inizio di maggio.