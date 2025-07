I tempi della politica e quelli dell’asfalto non coincidono. E così, mentre si inaugurano ponti nuovi, i vecchi restano chiusi. Lo aveva già sottolineato il nostro giornale, con il titolo “Viadotto e abbandonato”, richiamando ironicamente il celebre film. E ora arriva la conferma, amara e documentata, dalle parole dell’ex sindaca di Porto Empedocle e attuale deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.

Una doccia fredda per chi sperava nella riapertura, almeno parziale, del Viadotto Morandi in tempo per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Invece, secondo quanto comunicato da Anas dopo le sollecitazioni dell’onorevole, i tempi si allungano al 2026 per il primo lotto (Akragas 1) e al 2027 per il secondo.

E non va meglio per il viadotto Maddalusa, con lavori bloccati da anni. Anche qui si parla di una nuova perizia di variante, con la ripresa dei lavori solo dopo l’estate e la fine prevista a giugno 2026. “Ma questi continui rinvii – afferma Carmina – fanno sorgere legittimi dubbi sull’effettiva volontà di portare a termine l’opera”.

La denuncia è dura e circostanziata. “Siamo al disastro annunciato”, dichiara la deputata, ricordando di aver presentato un’interrogazione parlamentare sul tema a novembre 2024, rimasta senza risposta. “Si parla tanto di Ponte sullo Stretto – aggiunge – ma intanto qui non si riesce neppure a garantire una viabilità normale”.

Un colpo al cuore per un territorio già fragile, che vede allontanarsi l’obiettivo di una mobilità moderna ed efficiente. “Gli agrigentini – dice Carmina – non possono più tollerare questi ritardi. I vertici di Anas, la presidente Meloni e il presidente Schifani hanno il dovere di intervenire. Ogni rinvio è un colpo all’economia, al turismo, all’occupazione. E tutto ciò ha responsabilità precise”.

Un messaggio chiaro, che accende i riflettori sull’ennesima incompiuta e sull’urgenza di un vero risveglio infrastrutturale, al di là dei tagli di nastro e degli slogan. Perché, conclude l’onorevole, “gli agrigentini meritano di più”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp