Viabilità, aggiudicato appalto da oltre un milione di euro per manutenzione strade provinciali

Prosegue l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni della viabilità provinciale. L’Ufficio Gare, infatti, ha aggiudicato un appalto riguardante l’accordo quadro annuale, con un solo operatore economico, per i lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni di pericolo, e messa in sicurezza di alcune strade di propria competenza.

Le strade interessate dai lavori sono le provinciali Sp 15-A, Sp 15-B, Sp 60 e Sp 38. L’appalto, gestito integralmente su piattaforma telematica, è stato aggiudicato provvisoriamente all’impresa “Vullo Antonio” con sede a Favara, che ha offerto il ribasso del 21,555% sui prezzi unitari per un importo contrattuale complessivo di 1.360.000 euro.

Seconda in graduatoria l’impresa “Edile Vna Soc. Coop.” di Raffadali (ribasso del 21,514%).

Alla gara hanno preso parte 211 imprese. Il progetto è stato elaborato dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, “Finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari di Manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”.

I lavori dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi continui dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.