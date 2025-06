AGRIGENTO – Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale, Simone Gramaglia, interviene con decisione sulla gestione della viabilità a San Leone, chiedendo all’assessore Carmelo Cantone e al comandante della Polizia municipale Vincenzo Lattuca di ripristinare al più presto il doppio senso di marcia tra il viale delle Dune e il lungomare Falcone-Borsellino.

Nel mirino di Gramaglia c’è la scelta di istituire, anche per lo scorso fine settimana (e presumibilmente per il prossimo), un senso unico di marcia dalla zona del molo in direzione del viale delle Dune, compreso il tratto iniziale del lungomare. Una soluzione che – secondo il consigliere – avrebbe generato disagi e danni economici.

«Si tratta di una scelta che si è rivelata fallimentare già al primo collaudo – afferma Gramaglia –. A piangerne le conseguenze sono stati soprattutto i commercianti di San Leone, per i quali è stato praticamente azzerato l’afflusso di clienti».

Non solo. Il consigliere sottolinea anche il dispiegamento anomalo di forze, con 22 agenti della Polizia municipale impiegati in tre turni di vigilanza, spesso esposti al caldo torrido di queste giornate.

«Ritengo più opportuno, se proprio non si volesse ripristinare il doppio senso, almeno invertire il senso unico, consentendo il transito dal viale delle Dune verso San Leone, così da agevolare l’accesso alle attività e al centro del litorale» – conclude Gramaglia.

La questione potrebbe diventare oggetto di un acceso confronto politico in vista dei prossimi weekend estivi, con l’auspicio, da parte degli operatori, di soluzioni più funzionali e condivise.

