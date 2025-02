Una svolta importante per lo sport agrigentino. Dopo mesi di attesa, finalmente arriva il via libera per la realizzazione dell’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto. Il decreto di finanziamento, che sancisce l’impegno di 1.033.000 euro, è stato pubblicato ieri, dando così il via a un progetto che i tifosi e la società sportiva agrigentina aspettano da anni. “È una giornata storica per lo sport agrigentino,” ha dichiarato l’onorevole Pisano, visibilmente soddisfatto per il traguardo raggiunto. “Quando ho preso questo impegno con i tifosi, sapevo quanto fosse atteso dalla città e dagli sportivi agrigentini. Oggi quell’impegno è stato mantenuto.”

L’impianto di illuminazione, che prevede anche un intervento di efficientamento energetico e domotico, non è solo un passo fondamentale per il miglioramento delle infrastrutture sportive, ma rappresenta una vera e propria svolta per il futuro del calcio ad Agrigento. Grazie a questo intervento, lo stadio potrà ospitare gare anche in orario serale, un requisito ormai indispensabile per le serie superiori, ma anche per il regolare svolgimento di eventi sportivi e culturali.

A causa di alcune difficoltà tecniche, tra cui il problema dell’accatastamento dello stadio, che risultava ancora su terreni privati, il progetto ha subito dei rallentamenti. Tuttavia, con la pubblicazione del decreto e il via libera al finanziamento, si entra finalmente nella fase operativa. Ora non resta che procedere con la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori.

Il finanziamento, che è stato preceduto da un annuncio avvenuto circa un anno fa, segna un passo concreto verso la modernizzazione dello stadio agrigentino, uno degli impianti sportivi più importanti della provincia. Un traguardo che non solo darà ossigeno alla società Akragas, ma permetterà anche alla città di Agrigento di proiettarsi nel futuro, con un impianto all’altezza delle altre strutture sportive italiane. “Agrigento avrà finalmente un impianto di livello, capace di ospitare gare di campionato e eventi di respiro internazionale. Questo è un segno di cambiamento per la città e per la squadra, che potrà finalmente guardare al futuro con maggiore speranza e opportunità,” ha concluso Pisano, riponendo molta fiducia nel progetto.

Pisano ha voluto ringraziare gli assessori Gerlando Piparo e Costantino Ciulla che si sono alternati nella delega allo sport. Un segnale positivo che arriva in un momento difficile per la società Akragas. E mentre l’amministratore unico Graziano Strano ha rassegnato dimissioni, il patron Deni ribadisce di aver chiuso con l’Akragas “anche se darò una mano – dice – insieme ad altri, per fare in modo che la squadra completi il campionato. L’illuminazione è importante ma per parlare di futuro occorre affidare il campo”.

Pisano ha voluto esprimere un ringraziamento speciale all’Assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, con cui si è creata una forte sinergia per raggiungere questo importante traguardo. Un progetto che è stato avviato nel 2021, quando fu approvato dalla Giunta del Comune di Agrigento, con l’atto d’indirizzo dell’allora Assessore allo Sport, Costantino Ciulla, e dall’Assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, ai quali va il suo ringraziamento.

“Un risultato su cui ho lavorato con determinazione all’interno della 14ª Commissione parlamentare, affinché l’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto e il rifacimento della strada ‘Mosella’ fossero inseriti nei Fondi di Sviluppo e Coesione. Questo traguardo resterà nella storia della città e dello sport locale, frutto di un lavoro costante e di un’attenzione concreta verso le necessità del territorio,” ha concluso Pisano, sottolineando l’importanza di questo passo per Agrigento.

