Via libera al south working, l’incentivo destinato alle aziende attive fuori dalla Sicilia per favorire il lavoro da casa degli assunti siciliani emigrati, che così potranno tornare a vivere nell’Isola. Il governo guidato da Renato Schifani ha incassato l’approvazione della seconda norma manifesto che permette di stanziare 150 milioni per abbassare il costo del lavoro e incentivare le aziende che assumono. Il south working verrà finanziato con 54 milioni (18 all’anno per il prossimo triennio) e permetterà di assegnare un contributo a fondo perduto di 30 mila euro per ciascun nuovo lavoratore siciliano assunto.

“L’approvazione all’Ars della norma che incentiva il lavoro agile rappresenta un segnale importante di modernità e di attenzione verso i lavoratori e le imprese. È una misura, fortemente voluta dal presidente della Regione, che guarda al futuro e che valorizza le competenze dei siciliani, offrendo nuove opportunità occupazionali senza costringerli a lasciare la propria terra”. Lo afferma la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, vicepresidente della commissione Bilancio, esprimendo soddisfazione per il via libera all’articolo 3 della legge di stabilità regionale.

“La norma, che ho fortemente sostenuto in commissione Bilancio – aggiunge La Rocca Ruvolo –, prevede contributi fino a 30 mila euro per le imprese con sede fuori dalla Sicilia che assumeranno, per almeno tre anni, personale residente nell’isola che lavorerà in modalità smart working. È un incentivo che favorisce il rientro o la permanenza dei nostri giovani professionisti. Sono previsti anche contributi per il sostegno al coworking, un altro strumento utile per creare reti professionali, condividere competenze e stimolare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali”.

La Rocca Ruvolo sottolinea inoltre “il clima di collaborazione che si è registrato in aula sui primi tre articoli della manovra, dedicati al sostegno alle imprese e all’occupazione. Il presidente Schifani ha saputo tessere un dialogo costruttivo con le opposizioni, ottenendo un risultato condiviso che va nell’interesse dei siciliani. Con gli incentivi previsti dall’articolo 2 della legge di stabilità – conclude la parlamentare – si rafforza ulteriormente il sostegno alle aziende che investono nel territorio, con contributi fino al 60% per le piccole imprese, al 50% per le medie e al 40% per le grandi. È una manovra che guarda alla crescita, alla competitività e alla creazione di lavoro stabile e qualificato”.

