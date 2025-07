Nel corso della processione pomeridiana con il simulacro di San Calogero, c’è stato un momento carico di emozione ormai diventato una tradizione annuale dalle parti di piazza Vittorio Emanuele, all’altezza del Comando provinciale dei carabinieri. Qui i portatori del Santo hanno preso in braccio Jessica, una donna diversamente abile e lasciando a terra la carrozzina, sollevandola, l’hanno avvicinata alla statua per una ventina di secondi tra gli applausi della gente. Sulla vara per abbracciare e baciare San Calogero è salito anche il papà, Salvatore Sodano, vigile del fuoco in forza al Comando provinciale. Tra i più emozionati il fratello della giovane, Gerlando che gestisce un baretto proprio nella zona di piazza Vittorio Emanuele.

