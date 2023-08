Villaseta 29 agosto – In risposta alle ferventi richieste degli abitanti del quartiere di Via Kennedy, a Villaseta, il Comune di Agrigento ha messo in atto un’azione per risolvere una situazione che ha a lungo preoccupato i residenti. Grazie alla perseveranza dei cittadini e all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, una squadra di operai è intervenuta per dare inizio ai lavori di pulizia straordinaria ed eliminazione delle sterpaglie.

Le lamentele dei residenti, di cui si è fatto portavoce Angelo Ciulla, riguardo alle condizioni degradate e pericolose di Via Kennedy non sono passate inosservate. Anzi, hanno attirato l’attenzione di tutta la comunità e dell’Amministrazione, che su input del Sindaco Francesco Miccichè ha risposto per affrontare il problema. L’assessore Alessandro Sollano ha dichiarato che i lavori sono iniziati per essere completati già domani.

“La vastità del territorio comunale che si estende come se potesse contenere anche 200.000 residenti, può rappresentare una sfida logistica e organizzativa. Tuttavia – spiega Sollano – l’Amministrazione ha dimostrato che non intende farsi scoraggiare dalle dimensioni e dalle complessità del compito”. L’assessore Sollano ha enfatizzato che l’obiettivo principale è rispondere alle richieste e alle preoccupazioni dei cittadini, mostrando così l’impegno dell’Amministrazione a migliorare la qualità della vita di tutti gli abitanti.

L’intervento a Via Kennedy non è soltanto una risposta alle richieste dei residenti, ma è anche un segnale tangibile dell’importanza di una comunicazione aperta e collaborativa tra l’Amministrazione e la comunità. Il residente Angelo Ciulla ha confermato che le squadre sono già al lavoro, augurandosi che non si tratti di un intervento isolato. Questo episodio dimostra che nessuna segnalazione dovrebbe restare lettera morta e che, con un dialogo aperto e una volontà di cooperazione, è possibile affrontare le sfide e migliorare il nostro ambiente di vita.