Ha inviato una email alla redazione di una nota trasmissione in onda sulle reti Mediaset annunciando di togliersi la vita. “Mi ammazzo, mi hanno tolto il reddito di cittadinanza, mi ammazzo”. Protagonista della vicenda un disoccupato agrigentino che ha minacciato di farla finita. Il giornalista che ha letto il messaggio arrivato nella posta elettronica senza perdere nemmeno un secondo ha chiamato la Polizia Postale di Roma, e da lì a poco, la segnalazione è stata girata alla Questura di Agrigento.

I poliziotti della sezione Volanti di Agrigento e Porto Empedocle si sono precipitati sul posto. Alla vista del personale in divisa, per fortuna, l’uomo si è calmato. Ha ammesso di avere inviato il messaggio alla redazione di Mediaset per manifestare il proprio disagio economico dovuto alla cessata elargizione a suo favore del reddito di cittadinanza. La polizia ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune di residenza del disoccupato. Si tratta di una tragedia sfiorata e dovuta alla soppressione del reddito di cittadinanza.