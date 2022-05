Via Cesare Battisti, Firetto: “Che fine hanno fatto le altre opere appaltate”

Sembra che i lavori di via Cesare Battisti e via Atenea siano stati completati ma sembra anche che di tutte le opere previste sono state realizzate solamente quelle di riqualificazione della e aree adiacenti. “Ci domandiamo che fine abbiano fatto le altre opere appaltate e per quale motivo non siano state eseguite. Ho chiesto formalmente all’amministrazione comunale una , cortese, necessaria risposta”. Interviene così l’ex primo cittadino, Lillo Firetto. ” Avevamo previsto la regolazione della chiusura al traffico di via Pirandello, la liberazione di Largo Taglialavoro dalla sosta selvaggia e abusiva, la sistemazione della sconnessa pavimentazione di via Atenea e la restituzione alla bellezza di piazza Purgatorio- continua Firetto-. Interventi che la cittadinanza ci aveva convinto a fare e che invece non sono stati più eseguiti dopo oltre un anno e mezzo. Perché? Il progetto conosciuto come Riqualificazione di via Cesare Battisti e dintorni, finanziato con i fondi della tassa di soggiorno 2017/2018, comprendeva i lavori di rifacimento della pavimentazione, illuminazione e accessori di via Cesare Battisti e dell’area adiacente prospiciente il Largo Taglialavoro, nonché l’istallazione di paletti nello spazio del Largo Taglialavoro per eliminare la sosta dei veicoli, scoraggiare la sosta selvaggia di mezzi e limitare l’accesso alla via Pirandello. Inoltre, con gli stessi fondi era previsto il rifacimento di circa il 35% della pavimentazione di via Atenea, per eliminare tutti gli avvallamenti e manutenere la strada, nonché la collocazione del manto di finitura della pavimentazione della piazzetta Purgatorio e la sua sistemazione per una migliore fruizione. Che fine hanno fatto i soldi? Perché non sono stati più eseguiti gli interventi?”