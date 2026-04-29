Rapina nella tarda serata di lunedì in via Atenea ad Agrigento, dove il titolare di un minimarket è stato aggredito e derubato, da due o forse tre giovani all’interno dell’attività commerciale. Malmenato con calci, pugni e schiaffi prima che i malviventi si impossessassero di diverse bottiglie di alcolici per poi fuggire. Sul posto sono accorsi i carabinieri della sezione Radiomobile e della Stazione di Agrigento.

E i militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le ricerche e le indagini per risalire agli autori. Il commerciante, rimasto lievemente ferito, è stato medicato direttamente sul posto dal personale sanitario, ma ha rifiutato il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso.

L’episodio si è verificato poco prima della mezzanotte, in un momento in cui il market era vuoto. Al momento è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti. Non si esclude un collegamento con un’altra rapina avvenuta il giorno precedente tra Agrigento e Discesa Porto Empedocle, nei pressi di via Garibaldi, dove un anziano era stato minacciato con un coltello e costretto a consegnare il denaro che aveva con sé.

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