Vetrine spaccate e danni a bus e auto vigili urbani: denunciato vandalo

E’ stato identificato, e incastrato, grazie alle immagini ricavate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza l’autore della serie di danneggiamenti in danno di esercizi commerciali, e veicoli, realizzati, con una mazza, nelle scorse settimane. I carabinieri della Tenenza di Favara hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un trentaquattrenne disoccupato del posto. Le ipotesi di reato che gli sono state contestate sono danneggiamento aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. La mazza utilizzata per mettere a segno i diversi raid era stata già ritrovata, e sequestrata, dai militari dell’Arma nelle ore successive ai danneggiamenti.

Restano un mistero le motivazioni dei ripetuti atti vandalici. Le telecamere degli impianti di videosorveglianza, collocate in diverse zone del territorio comunale di Favara, avrebbero ripreso il giovane mentre era in azione. In piazza dei Vespri, a pochi metri dalla Chiesa Madre, ha preso di mira l’area esterna di un bar, accanendosi contro la vetrata, e i colpi l’hanno mandata in frantumi.

Un altro raid è stato compiuto nei confronti di un noto negozio di abbigliamento di Corso Vittorio Emanuele. Anche in questo caso rotte alcune vetrine. Due invece gli episodi di danneggiamento commessi nella zona dello stadio comunale “Bruccoleri”. Qui in frantumi il parabrezza, e i vetri della porta d’ingresso, di un pullman della ditta “Cuffaro Srl”, parcheggiato in piazza Giochi Olimpici, e la vetrata di un distributore automatico di snack, e bevande, di un vicino bar-tabacchi.

Il 34enne, inoltre, è ritenuto responsabile anche del danneggiamento dello specchietto retrovisore, dell’auto Fiat Cubo, in dotazione al locale Comando della polizia Municipale, mentre era parcheggiata accanto l’edificio comunale.