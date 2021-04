Veterinari non vaccinati ad Agrigento, il presidente dell’ordine: “Siamo essenziali e dobbiamo essere protetti”

Il Presidente dell’Ordine dei Medici

Veterinari di Agrigento, Calogero Lentini, a nome della categoria, interviene dopo le dichiarazioni di Lelia Li Causi che “bacchetta” sulla programmazione dei vaccini: “I veterinari agrigentini gli unici in Sicilia che ancora aspettano di essere chiamati per la prima dose”, ha detto Li Causi. Lentini solidarizza con i colleghi residenti nel Distretto Sanitario di Agrigento e afferma: “ I colleghi professionisti sanitari, impegnati nell’attività di cura, terapia e prestazioni diagnostiche di vario genere, sono esposti in prima persona al rischio di contagio e a tutela dei proprietari conduttori dei pazienti da loro trattati. E’ già da settimane che i colleghi operanti in altri Distretti della medesima ASP-AG hanno ricevuto la vaccinazione. Interpellando sia la Direzione Sanitaria dell’Asp che la Direzione del Distretto Sanitario di Agrigento, abbiamo ricevuto la richiesta di pazientare qualche giorno l’approvvigionamento delle “scorte vaccinali” che purtroppo scarseggiano ad arrivare su tutto il territorio nazionale, dando priorità alle categorie “particolarmente fragili”. Come Ordine riponiamo fiducia sul fatto che celermente, anche questi Medici Veterinari liberi professionisti siano inseriti quali soggetti da sottoporre prioritariamente a vaccinazione, come esplicitato nel Piano Nazionale di Vaccinazione contro il Covid-19. Già da qualche settimana è stata avviata la fase vaccinale agli over 70, alle forze dell’ordine e al personale scolastico e sembra effettivamente “strano” che ci siano ancora sanitari (parlo anche di altre categorie) in attesa della prima dose vaccinale. Il consiglio direttivo dell’Ordine, auspica una celere soluzione alla problematica”.