La fila non ferma l’entusiasmo: il Tour Mediterraneo Vespucci conquista Porto Empedocle. La nave più bella del mondo

L’arrivo dell’Amerigo Vespucci a Porto Empedocle ha suscitato un’onda di entusiasmo che, nonostante le lunghe file che si sono formate sin dalle prime ore del mattino, ha visto migliaia di visitatori felici ed entusiasti. Le code, sebbene lunghe, procedevano rapidamente, mentre il pubblico, entusiasta, esprimeva tutto il suo stupore per la bellezza e la maestosità del veliero. Non sono mancati coloro che, dopo averlo già visitato in passato, hanno deciso di tornarci per rivivere l’emozione di un incontro tanto speciale.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci è nata da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da ben 12 Ministeri. Il progetto vuole raccontare e condividere con l’Italia e il mondo intero l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale – Villaggio Italia”, che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria, mettendo in luce tutto ciò che rende l’Italia un Paese universalmente apprezzato. La produzione di questo progetto è stata realizzata in partenariato pubblico-privato tra Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Dopo aver accolto oltre 400.000 visitatori nelle tappe internazionali, il Villaggio Italia si è trasformato nel “Villaggio IN Italia”, diventando un punto di riferimento per raccontare e condividere con tutti gli italiani l’esperienza vissuta da Nave Amerigo Vespucci. Questo progetto offre un’occasione unica di riflettere sul profondo orgoglio nazionale, con delle immersive hall che ripercorrono il viaggio e il racconto delle eccellenze italiane, concludendo con la programmazione di un docufilm che documenta il lungo viaggio iniziato il 1° luglio 2023.

Il Tour Mediterraneo rappresenta quindi un’occasione straordinaria per il pubblico italiano, un’opportunità di sentirsi parte di un’esperienza collettiva che celebra la bellezza e la grandezza del nostro Paese. In ogni tappa, la nave scuola non è solo un simbolo della tradizione navale, ma anche un ambasciatore della cultura e delle capacità italiane, riconosciute in tutto il mondo.

Le tappe del Tour Mediterraneo sono 18: Trieste, Venezia, Ancona, Ortona, Durazzo, Brindisi, Taranto, Crotone, La Valletta, Reggio Calabria, Palermo, Porto Empedocle, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno e Genova. Ogni città ospitante diventa protagonista di un’esperienza unica, che si arricchisce grazie alla collaborazione con Rai e Ansa, che sono media partner del progetto anche per il Tour Mediterraneo.

Particolarmente significative sono state le celebrazioni durante la 75ª edizione del Festival di Sanremo, dove, per la prima volta nella storia del Paese, è andato in onda uno speciale collegamento con Nave Amerigo Vespucci, ormeggiata ad Alessandria d’Egitto il 13 febbraio scorso.

Oggi a bordo di Nave Vespucci ci sono gli allievi dell’attuale Prima Classe dell’Accademia Navale di Livorno, che si sono imbarcati a Brindisi e sbarcheranno a Reggio Calabria, con un nuovo imbarco previsto a Livorno fino a Genova. Quest’anno, gli allievi svolgeranno la campagna addestrativa a bordo di Nave Trieste, mentre Nave Vespucci si prepara per una lunga sosta lavori.

Con il Tour Mediterraneo è partito anche il progetto “Generazione Vespucci”, che coinvolge la Federazione Italiana Vela, la Marina Militare e Difesa Servizi. Questo progetto mira a coinvolgere i più giovani, con due attività principali: l’imbarco di velisti tra i 14 e i 17 anni a bordo del veliero e la favola musicata e animata “Aurora e la nave incantata” di Veronica Maya, destinata ai più piccoli.

Il Tour Mediterraneo è molto più di una semplice visita a bordo di una nave: è un’occasione per tutti gli italiani di sentirsi protagonisti di un racconto che celebra l’Italia in tutte le sue sfaccettature, dalle tradizioni navali alla cultura, dalla scienza all’innovazione. Un’opportunità di vivere con orgoglio un’esperienza collettiva che unisce passato, presente e futuro sotto il segno di Nave Amerigo Vespucci.

