Il 30 aprile riservato a istituzioni e scuole

Amerigo Vespucci, è corsa alla visita: tutto esaurito in pochi minuti. Porto Empedocle pronta ad accogliere il veliero più bello del mondo

Porto Empedocle si prepara ad accogliere la nave scuola “Amerigo Vespucci”, il veliero più bello del mondo, e l’attesa si è tradotta in un boom di richieste. Oggi, nel primo pomeriggio, si sono aperte – e chiuse nel giro di pochi minuti – le prenotazioni per salire a bordo solo nella giornata del 1° maggio. Nessuna disponibilità, invece, per il 30 aprile, inizialmente indicata come possibile data d’accesso.

La piattaforma ufficiale del tour – che aveva fissato al 12 aprile, poi al 21 aprile, l’apertura delle prenotazioni – ha anticipato l’attivazione senza un nuovo avviso. Come era prevedibile, considerate le tantissime richieste, i posti sono andati esauriti immediatamente. Migliaia di utenti erano in attesa, e l’accesso è stato possibile per pochissimi fortunati.

Il 30 aprile sarà una giornata riservata alle istituzioni e ai gruppi organizzati, tra cui scuole, associazioni culturali e centri civici. Le visite a bordo si svolgeranno con accessi scaglionati ogni 15 minuti, tra le 10:00 e le 14:30, con un numero contingentato di ingressi, secondo criteri di logistica e sicurezza.

Rimane comunque la possibilità di ammirare da vicino il Vespucci, che sarà ormeggiato alla banchina del porto empedoclino. L’accesso alla zona portuale per la visione dall’esterno sarà libero, e permetterà a tutti di godere della maestosità e della bellezza della nave anche senza salire a bordo.

