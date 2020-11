Vertice sulle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città

AGRIGENTO. I nodi del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono stati ieri al centro di un confronto fra i rappresentanti dell’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Franco Miccichè e il vicesindaco Aurelio Trupia, e i rappresentanti della Srr.

Da una parte l’amministrazione ha fatto notare che la città quest’anno si è presentata sporca agli occhi dei cittadini e dei turisti, che non si è proceduto allo spazzamento e allo scerbamento mentre l’impresa dice che la città è sporca perché manca il personale, colpa del contratto in vigore voluto dalla precedente amministrazione. I costi sono aumentati perché si conferisce in luoghi distanti e sono anche aumentate le utenze servite. Si è quindi deciso di riaggiornarsi nei prossimi giorni, contratto d’appalto alla mano, per trovare dei punti d’intesa che possano assicurare la pulizia della città.